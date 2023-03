L'autrice dei programmi di Maria De Filippi: "Ecco il segreto di Uomini e Donne"

Raffaella Mennoia, autrice dei programmi di Maria De Filippi: "Ecco il segreto del successo di Uomini e Donne"

I funerali di Maurizio Costanzo hanno acceso i riflettori su una persona in particolare. In prima fila, insieme alla vedova Maria De Filippi e al figlio adottivo Gabriele Costanzo, c’era anche un’altra persona. Una donna, in particolare.

Ebbene, il suo nome è Raffaella Mennoia ed è l’autrice dei programmi di Maria De Filippi, tra le persone chiave responsabili del successo della regina di Canale 5.

“Non ho ben capito cosa succedesse in quei giorni, nulla è stato deciso a priori, era semplicemente un assecondare gli eventi, tutto molto spontaneo. Non c’è stato alcun genere di ragionamento”, racconta Mennoia riferendosi al periodo dei funerali di Costanzo.

“Oltre a me c’erano tante persone del nostro gruppo, ci siamo stretti tutti intorno a lei. Ci siamo messi a servizio di quello che stava succedendo, non come persone che lavorano lì ma come persone che provano un affetto. Se vuoi bene a una persona le stai vicino”, ha dichiarato l’autrice televisiva in un’intervista al Corriere.

“Con Maria c’è un legame di amicizia da tanti anni, è la persona che, insieme ad Alberto Silvestri, mi ha insegnato tutto del mio lavoro. È una persona molto esigente ma che rispetta il lavoro degli altri. Da noi, in Fascino (la società produttrice dei programmi della De Filippi, ndr), c’è meritocrazia. Fai strada se lavori e ti impegni”.