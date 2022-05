Tv, Amici il programma più social: Maria De Filippi sovrasta Fabio Fazio

Social, la classifica dei programmi tv con più interazioni: Maria De Filippi (Amici) sovrasta la graduatoria

Amici conduce la classifica dei programmi tv più social. Ad aprile, la classifica stilata da Sensemakers per Primaonline vede ancora Maria De Filippi al primo posto, mentre Fabio Fazio e il suo Che Tempo che Fa salgono in seconda posizione. Al terzo posto si insidia, invece, Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Rispetto a marzo, dunque, il podio dei brand tv più social di aprile non è rimasto immutato. Al secondo posto, appunto, è salito il programma di Fazio, pronto a riproporsi con un prevalente taglio informativo dopo l’invasione russa dell’Ucraina, mentre al terzo e al quarto si sono collocati due titoli forti del daytime di Canale 5 come “Verissimo” e “Uomini e Donne”.

“L’Isola dei Famosi”, ad aprile, pur vedendo crescere del 167% le proprie interazioni, si colloca al quinto posto, mostrando però un grande potenziale di crescita attraverso le performance raccolte in termini di videoviews (+198%). Successivamente, Le Iene si collocano subito dopo al 6° posto. Il settimo e l’ottavo gradino della graduatoria vengono, invece, occupati da Pechino Express e Report.

Ma andiamo per ordine, segnalando come le prime tre trasmissioni in graduatoria facciano registrare ampi aumenti delle interazioni sulle piattaforme monitorate. Il programma sui giovani talenti della musica e del ballo prodotto dalla casa Fascino di Maria De Filippi, che guida senza problemi la graduatoria degli ascolti del sabato stilata da Auditel, è leader anche per quella di Sensemakers. Nella classifica che monitora i riverberi e le connessioni social tra brand e seguaci online, il saldo positivo di “Amici”, mese su mese, è del 37%, a quota 10,1 milioni di interazioni. “Che tempo che fa” si ferma 2,3 milioni di interazioni, “Verissimo” arriva a 2,1 milioni, mentre “Uomini e donne” insegue a 1,8 milioni.