L'influencer Asia Valente nei guai con l'Antitrust per messaggi ingannevoli

Asia Valente nei guai, l'Antitrust avvia l'istruttoria sull'influencer

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Meta-Instagram e dell'influencer Asia Valente. Lo si legge in una nota secondo cui in particolare, Meta avrebbe omesso di adottare misure idonee a impedire la pubblicazione su Instagram di messaggi potenzialmente ingannevoli.

Infatti, come scrive l’Ansa, Asia Valente pubblicherebbe sul canale social foto e video di ristoranti, di spa, di hotel e di altre strutture turistiche, con le quali si ritiene possa intrattenere rapporti commerciali, senza utilizzare alcuna dicitura che evidenzi la natura promozionale di questi contenuti.

Per l'Antitrust l'influencer Asia Valente, verso la quale è stata aperta una istruttoria assieme a Instagram-Meta per "messaggi potenzialmente ingannevoli" nei post, "vanterebbe una notevole popolarità basata su un numero consistente di follower, circa 2 milioni, la maggior parte dei quali sembrerebbe non autentica". Lo si legge nella nota diffusa dall'Autorità.

Meta-Instagram, sottolinea l'Antitrust," non fornirebbe adeguata informazione sull'esistenza e sulle modalità d'uso dello strumento per contrassegnare i contenuti brandizzati né controllerebbe l'effettivo e corretto utilizzo di tale strumento, soprattutto in relazione a contenuti promozionali pubblicati da utenti estremamente popolari, quali gli influencer.

Infine, come scrive Ansa, la società non svolgerebbe verifiche in merito all'autenticità delle interazioni sulla propria piattaforma in modo da evitare la raccolta artificiale di "mi piace” e di “follower".