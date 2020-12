L'informazione sceglie TikTok. Non è più solo l'app degli adolescenti

Sempre più informazione sbarca su TikTok. La nota app ritenuta un'esclusiva degli adolescenti si sta evolvendo gradualmente in un tipo di piattaforma più dinamico, con contenuti più diversificati e con una platea di utenti più vasta. Canzoni, video musicali, ma ora anche notizie. Dal Washington Post al Guardian, dalla Cbs alla Cnn e a Cosmopolitan, come scrive Marco Capisani su ItaliaOggi, sulla app cinese si fa ormai anche informazione, e si parla di arte, di cinema e di scienza. Anche in Italia molte riviste, da Vogue e Vanity Fair a Wired, così come molte emittenti radiofoniche, hanno un profilo su TikTok. E non mancano i rappresentanti sia di quotidiani (Repubblica, con un profilo a parte anche il suo caporedattore centrale specializzato sul digitale Alessio Balbi e il Corriere dello Sport) sia di testate online (Fanpage), sottolinea Capisani.

I media scelgono TikTok, e a confermarlo a ItaliaOggi è stato Normanno Pisani, head of content&partnerships Italy: "Il 2020 è stato l'anno in cui l'edutainment è stato tra i temi più seguiti. Il nostro hashtag #imparacontiktok ha generato oltre 3,5 miliardi di visualizzazioni complessive. Quindi, dai contenuti a metà tra educazione e intrattenimento è stato più breve il passaggio verso l'informazione vera e propria, dal punto di vista dei creatori di contenuti e del pubblico".

Il pubblico globale dell'app, secondo una ricerca Kantar, riporta ancora ItaliaOggi, è formato per il 32% da utenti tra i 25 e i 34 anni ma per un 35% anche da utenti over 35. "I nostri contenuti possono interessare chiunque abbia voglia di condivisione tramite format video" spiega Pisani a ItaliaOggi. "Per quel che riguarda la stampa in generale, direi che si tratta di un'evoluzione in fieri. Ma le testate si dividono al momento secondo due modelli: quelle che puntano all'approfondimento prendendo spunto dai trend di TikTok e quelle che, invece, curano perlopiù l'attualità, l'informazione vera e propria. Sul primo versante si muovono, tra gli altri, Washington Post e The Guardian; sul secondo Cbs News". Fa riflettere che negli Stati Uniti è stato avviato "un team di supporto a ogni redazione per organizzare il debutto sull'app e il caricamento dei contenuti".