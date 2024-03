Ferragni da Fazio: occhi di ghiaccio e copione già scritto

Chiara Ferragni ospite da Fazio

L'intervista di Fazio a Chiara Ferragni è chiusa anche negli sguardi dell'influencer. Le inquadrature mirate hanno messo in primo piano l'azzurro dell'iride di Chiara.

Ma i suoi occhi erano freddi, gelidi, come quelli di un robot. Solo quando si è parlato di Fedez e del lato sentimentale la Ferragni ha sciolto il gelo regalando alle telecamere lacrime e fazzoletti (per fortuna non si vedeva la marca, altrimenti si poteva pensare all'ennesima trovata pubblicitaria...).

Eppure qualcosa nell'analisi del suo sguardo non torna: gli occhi sono lo specchio dell'anima, si dice. Eppure quelli della bionda influencer non facevano trasparire molto, come se avessero un filtro incorporato.

Sicuramente non è facile affrontare una storia incredibile come quella che sta vivendo la Ferragni, però è altrettanto vero che si poteva fare di più nell'intervista. Non arrivava la verità, tutto sembrava plafonato, già scritto: come un copione.

Le inquadrature da film western erano state fatte per far trasparire emozioni e invece hanno fatto uscire una Ferragni algida, senza sentimento. Questa l'impressione che anche con una psicologia spicciola si poteva intuire. Anche questo è il Ferragni Style.