L'ultima parola, speciale elezioni condotto da Enrico Mentana

L'ultima parola - speciale elezioni: questa sera in studio Renzi, Calenda, Santoro, Cateno De Luca e Bandecchi

Questa sera Enrico Mentana alle 21.15 conduce su La7 lo speciale elezione de L'ultima parola. Si tratta del primo di due speciali per le elezioni Europee. Le due serate (il secondo incontro andrà in onda in prima serata venerdì 7 giugno) saranno il prologo della #maratonamentana che il TG La7 farà partite domenica 9 giugno alle 22.30 fino alle 20.00 di lunedì 10 giugno. Questa sera ospiti della puntata: Matteo Renzi, Carlo Calenda, Michele Santoro, Cateno De Luca e Stefano Bandecchi.