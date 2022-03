La Stampa, denuncia dai russi: "Vogliono uccidere il presidente Putin"

Ucraina, l'ambasciatore russo Razov presenta querela a La Stampa: "Istigazioni all'omicidio di Vladimir Putin"

L'ambiasciatore russo Sergey Razov querela il quotidiano di Massimo Giannini. "Lavoro da otto anni in Italia. Ho lavorato con i governi Letta, Gentiloni, Conte e ora con Draghi. In questi anni abbiamo fatto di tutto per costruire ponti e sviluppare e rafforzare collaborazione sui fronti dell'economia, della cultura e in molti altri". Così l'ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov, parlando con i giornalisti in piazzale Clodio, a Roma, dopo aver presentato querela contro il quotidiano La Stampa.

"Con rammarico devo constatare che tutto questo è ora rivoltato”, aggiunge, “ma nell'opinione pubblica italiana, come sempre, c'è desiderio di rapporti buoni con la Russia. Le crisi vanno e vengono e andrà via anche questa, ma gli interessi nazionali restano. "Normali rapporti" tra Roma e Mosca, "sono interesse del popolo italiano e di quello russo e noi lavoriamo per questo", prosegue.