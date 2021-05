La strategia del mainstream in 10 punti. Globalisti governano stampa e social

Press Coming out. Una bella mattina...forse leggeremo…



Come vorrei vedere queste cose sui giornali, come vorrei vedere chi legge, mettere in moto il cervello e pensare a quanto ci vorrebbero manipolare a quanto becero e vergognoso sia il 4° potere.

“E’ la stampa bellezza….la stampa”, si presagiva il pericolo anche in quel drammatico duetto di Humphrey Bogart e Ethel Barrymore, nel celeberrimo film, L’ultima minaccia di Richard Brooks.

Si ma che stampa è? Purtroppo vi è da dire che almeno per la stragrande parte, la stampa è un arma, è il modo migliore di addormentare i cervelli, per governare guerre senza spararare un colpo e spesso spegnere le guerre ancor prima che alberghino nel cervello dei soldati o dei rivoltosi.

Un disastro di inarrivabile pericolosità sociale, il contrario della sua autentica missione (la libertà di parola ed opinione), una assoluta cancrena che deve essere portata alla lucee combattuta. Quel branco di babbei che guarda la TV di cosidetta informazione, che legge i giornali di carta o online, I social, si rifiuta di fare lavorare il proprio cervello e quindi alla fine vive in una realtà disegnata, manipolata, pre-costituita apposta per creare dal nulla una barriera corallina di menzogne, che divide il mare fra sapienza ed esercizio del potere assoluto da una parte e ridicolo convincimento e povertà dall’altra.

Questo è quello che vorrei ci fosse scritto su un giornale vero, che in tempi di coming out, uscisse allo scoperto, uscisse dicendo: “ma come cavolo abbiamo fatto a diventare assassini delle opinioni?”

Un lavoro di uno dei più illuminati intellettuali contemporanei Noam Chosky, ci guida attraverso questo tunnel delle atrocità, standardizzando la strategia con cui i membri della stampa del mainstream, social compresi ovviamente, governano l’accensione e lo spegnimento del cervello di miliardi di poveri ed inconsapevoli soldati dei pareri costruiti sulla menzogna.

Wow, come si fa a fare una rivoluzione se non si sa per cosa si vorrebbe combattere? Questa è l’arma segreta e più potente dei globalisti, essere osceni, mutanti cancerogeni che si impadroniscono della tua testa e creano un mostro asservito, un demente votato al martirio, un kamikaze della stupidità. La strategia è semplice e si avviluppa su 10 punti:



1-La strategia della distrazione.

L’elemento primordiale del controllo sociale è la strategia della distrazione che consiste nel deviare l’attenzione del pubblico dai problemi importanti e dei cambiamenti decisi dalle élites politiche ed economiche, attraverso la tecnica del diluvio o inondazioni di continue distrazioni e di informazioni insignificanti. La strategia della distrazione è anche indispensabile per impedire al pubblico d’interessarsi alle conoscenze essenziali, nell’area della scienza, l’economia, la psicologia, la neurobiologia e la cibernetica. Mantenere l’Attenzione del pubblico deviata dai veri problemi sociali, imprigionata da temi senza vera importanza. Mantenere il pubblico occupato, occupato, occupato, senza nessun tempo per pensare, di ritorno alla fattoria come gli altri animali (citato nel testo “Armi silenziose per guerre tranquille”).



2-Creare problemi e poi offrire le soluzioni.

Questo metodo è anche chiamato “problema- reazione- soluzione”. Si crea un problema, una “situazione” prevista per causare una certa reazione da parte del pubblico, con lo scopo che sia questo il mandante delle misure che si desiderano far accettare. Ad esempio: lasciare che si dilaghi o si intensifichi la violenza urbana, o organizzare attentati sanguinosi, con lo scopo che il pubblico sia chi richiede le leggi sulla sicurezza e le politiche a discapito della libertà. O anche: creare una crisi economica per far accettare come un male necessario la retrocessione dei diritti sociali e lo smantellamento dei servizi pubblici.



3-La strategia della gradualità.

Per far accettare una misura inaccettabile, basta applicarla gradualmente, a contagocce, per anni consecutivi. E’ in questo modo che condizioni socioeconomiche radicalmente nuove (neoliberismo) furono imposte durante i decenni degli anni ‘80 e ‘90: Stato minimo, privatizzazioni, precarietà, flessibilità, disoccupazione in massa, salari che non garantivano più redditi dignitosi, tanti cambiamenti che avrebbero provocato una rivoluzione se fossero state applicate in una sola volta.



4-La strategia del differire.

Un altro modo per far accettare una decisione impopolare è quella di presentarla come “dolorosa e necessaria”, ottenendo l’accettazione pubblica, nel momento, per un’applicazione futura. E’ più facile accettare un sacrificio futuro che un sacrificio immediato. Prima, perché lo sforzo non è quello impiegato immediatamente. Secondo, perché il pubblico, la massa, ha sempre la tendenza a sperare ingenuamente che “tutto andrà meglio domani” e che il sacrificio richiesto potrebbe essere evitato. Questo dà più tempo al pubblico per abituarsi all’idea del cambiamento e di accettarlo rassegnato quando arriva il momento.



5-Rivolgersi al pubblico come ai bambini.

La maggior parte della pubblicità diretta al gran pubblico, usa discorsi, argomenti, personaggi e una intonazione particolarmente infantile, molte volte vicino alla debolezza, come se lo spettatore fosse una creatura di pochi anni o un deficiente mentale. Quando più si cerca di ingannare lo spettatore più si tende ad usare un tono infantile. Perché? “Se qualcuno si rivolge ad una persona come se avesse 12 anni o meno, allora, in base alla suggestionabilità, lei tenderà, con certa probabilità, ad una risposta o reazione anche sprovvista di senso critico come quella di una persona di 12 anni o meno” (vedere “Armi silenziosi per guerre tranquille”).



6-Usare l’aspetto emotivo molto più della riflessione.

Sfruttate l'emozione è una tecnica classica per provocare un corto circuito su un'analisi razionale e, infine, il senso critico dell'individuo. Inoltre, l'uso del registro emotivo permette aprire la porta d’accesso all’inconscio per impiantare o iniettare idee, desideri, paure e timori, compulsioni, o indurre comportamenti.



7-Mantenere il pubblico nell’ignoranza e nella mediocrità.

Far si che il pubblico sia incapace di comprendere le tecnologie ed i metodi usati per il suo controllo e la sua schiavitù. “La qualità dell’educazione data alle classi sociali inferiori deve essere la più povera e mediocre possibile, in modo che la distanza dell’ignoranza che pianifica tra le classi inferiori e le classi superiori sia e rimanga impossibile da colmare dalle classi inferiori".



8-Stimolare il pubblico ad essere compiacente con la mediocrità.

Spingere il pubblico a ritenere che è di moda essere stupidi, volgari e ignoranti ...



9-Rafforzare l’auto-colpevolezza.

Far credere all’individuo che è soltanto lui il colpevole della sua disgrazia, per causa della sua insufficiente intelligenza, delle sue capacità o dei suoi sforzi. Così, invece di ribellarsi contro il sistema economico, l’individuo si auto svaluta e s'incolpa, cosa che crea a sua volta uno stato depressivo, uno dei cui effetti è l’inibizione della sua azione. E senza azione non c’è rivoluzione!



10-Conoscere gli individui meglio di quanto loro stessi si conoscono.

Negli ultimi 50 anni, i rapidi progressi della scienza hanno generato un divario crescente tra le conoscenze del pubblico e quelle possedute e utilizzate dalle élites dominanti. Grazie alla biologia, la neurobiologia, e la psicologia applicata, il “sistema” ha goduto di una conoscenza avanzata dell’essere umano, sia nella sua forma fisica che psichica. Il sistema è riuscito a conoscere meglio l’individuo comune di quanto egli stesso si conosca. Questo significa che, nella maggior parte dei casi, il sistema esercita un controllo maggiore ed un gran potere sugli individui, maggiore di quello che lo stesso individuo esercita su sé stesso.



Ecco qui, intonsa, come l’ha pensata il linguista accademico, sedicente anarchico della città dell’amore, la quieta Philadelfia.

Dovrebbe fare pensare ma il dubbio di chi scrive è se chi legge ha ancora un cervello in grado di scalpitare e divincolarsi dal mainstream.

Non lo so questo, ma so che la strategia va avanti ed è ben chiaro che quando leggete una cosa unanimemente descritta sui giornalacci e sbadierata da social e Tv, è li che alberga il pericolo…

Attenzione quindi…..”Io sono un giornalista, scrivo su un giornale, vi ho mentito per tanto tempo, adesso voglio dirvi la verità”...questo vorrei leggere una fantastica mattina, aprendo un giornale che però non riesco davvero ad immaginare.