"La versione di Giorgia". Sallusti svela i segreti di Meloni, ecco quando esce il libro-intervista

Sallusti svela i "retroscena" del pensiero della premier Meloni, ecco quando esce il nuovo libro "La versione di Giorgia"

Giorgia Meloni parla della sua visione autentica della vita e del mondo nel libro “La versione di Giorgia” (Rizzoli, pp. 240, € 18,00), una conversazione-intervista con Alessandro Sallusti, in uscita il 12 settembre. Dove ti vedi tra dieci anni? “Ti posso dire come spero di vedermi tra dieci anni. Orgogliosa di come ho fatto il mio lavoro, e consapevole del fatto che non è stato un impegno vano”, questo l’incipit del libro.





Poche settimane dopo l’incarico alla guida del Governo, durante un veloce scambio di auguri con Giorgia Meloni, Alessandro Sallusti si lascia scappare una battuta: “Peccato che un presidente del Consiglio in carica non possa pensare di scrivere un libro per raccontare i suoi progetti”.

E lei: “E perché non può farlo”. Sallusti, preso in contropiede, la butta lì: “Non lo so esattamente, ma ci sarà un motivo se nessuno l’ha mai fatto”. Lei: “Dovresti sapere che fare quello che hanno fatto tutti gli altri non è esattamente la mia specialità”. Nasce così l’idea di questa conversazione in cui Giorgia Meloni rivela la sua visione autentica della vita e del mondo.