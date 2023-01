Le Monde, l'edizione cartacea aumenta di 20 centesimi

Le Monde, aumenta il prezzo

Le Monde aumenta il prezzo in edicola. Il quotidiano francese ha annunciato il rincaro della sua versione cartacea di 20 centesimi in settimana, per un totale di 3,40 euro, e di 30 centesimi nel week-end, con il supplemento 'M Le magazine du Monde'": è quanto annunciano il presidente del board di Le Monde, Louis Dreyfus e il direttore, Jérome Fenoglio, in un messaggio ai lettori pubblicato oggi in prima pagina sul giornale.

La scelta di aumentare il prezzo del quotidiano parigino, precisano i due responsabili, come rilancia l’Ansa, è stata "difficile ma inevitabile se vogliamo tutelare le nostre capacità di investire in piena indipendenza nella qualità e nella diversità dei nostri contenuti editoriali". E' dovuta alla "forte inflazione dei nostri costi industriali (prezzo della carta raddoppiato, ma anche aumento dei costi di produzione e dell'energia)", precisano Dreyfus e Fenoglio, plaudendo agli incoraggianti risultati registrati sinora: "Dopo una crescita continua della nostra diffusione a pagamento, in aumento di circa il 7% dopo un anno 2021 eccezionale, abbiamo consolidato il nostro rango di primo quotidiano nazionale. Questo dimostra anche il successo della nostra strategia digitale, che ci ha consentito di raggiungere un numero record di 560.000 abbonati". Quindi un messaggio di ringraziamento e gli auguri di buon anno 2023 a tutti i lettori del giornale.