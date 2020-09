Lego, ricavi in crescita per i 'mattoncini' grazie all'e-commerce

Lego: crescita a due cifre per l'azienda nel primo semestre

L'azienda danese dei 'mattoncini' Lego ha registrato un aumento del fatturato per la prima metà del 2020, incrementato dalle forti vendite online che hanno contribuito a compensare le chiusure temporanee dei negozi durante la pandemia di coronavirus. Il fatturato è stato di 15,7 miliardi di corone (2,5 miliardi di dollari), con un incremento del 7% rispetto al periodo gennaio-giugno del 2019. Misurato in corone, la valuta danese di cui Lego riferisce, l'utile netto su base annua è sceso dell'1 per cento a 2,6 miliardi di corone. L'azienda ha stimato una crescita a due cifre delle vendite nei principali mercati dell'Europa occidentale, del Nord America, dell'Asia-Pacifico e della Cina. Le vendite online e i nuovi prodotti hanno contribuito a compensare la chiusura dei negozi dovuta al blocco dei coronavirus, ha affermato l'amministratore delegato Niels B Christiansen. "Molte delle principali tendenze che caratterizzano il nostro settore, come la digitalizzazione e l'e-commerce, stanno accelerando a seguito della pandemia", ha aggiunto.

Lego: visite al negozio online raddoppiate a oltre 100 milioni

Le visite al negozio online di Lego nel semestre sono raddoppiate a oltre 100 milioni, rispetto allo stesso periodo del 2019, ha dichiarato l'azienda. Nel frattempo, Lego ha pianificato di aprire circa 120 nuovi negozi al dettaglio quest'anno, di cui 80 in Cina. Nei primi sei mesi, ha aperto 46 negozi, 30 dei quali in Cina. La gamma di prodotti comprende anche linee come Lego Technic, LEGO Classic, oltre ad accordi con film come Guerre Stellari, Harry Potter e LEGO Disney Princess.