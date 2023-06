Libero, Capezzone nuovo direttore editoriale. Per lui anche un'altra sorpresa

Capezzone a Libero come direttore editoriale, ma non solo...

Daniele Capezzone nuovo direttore editoriale di Libero? Il giornalista ed ex deputato, secondo quanto riporta Dagospia, dopo un colloquio con Antonio Angelucci, patron del quotidiano, sarebbe stato scelto come nuovo direttore editoriale al fianco di Mario Sechi, quest'ultimo ricoprirà il ruolo di direttore responsabile.

Ma non è tutto. Per lui, sarebbe stato riservato anche il posto di “frontman” per le ospitate in televisione e quello di editorialista. Interpellato da Affaritaliani.it, Daniele Capezzone non ha smentito le indiscrezioni relative al proprio futuro, ma si è trincerato dietro il silenzio.