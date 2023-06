Berlinguer verso Mediaset, addio Rai. "Colpa" di Francesca Fagnani

Bianca Berlinguer, clamoroso addio alla Rai? La conduttrice di Rai 3 corteggiata da Mediaset e La7

Bianca Berlinguer a un passo dall’addio. Dopo i colossi Fazio-Littizzetto, Annunziata e Gramellini, anche la conduttrice di Cartabianca potrebbe lascia la Rai. Le indiscrezioni sono molte e vanno tutte verso la stessa direzione. La conduttrice sarebbe molto corteggiata sia da Mediaset che da La7 e sembra ormai difficile che possa rimanere nella scuderia dei conduttori della televisione pubblica.

Approdata in Rai nel 1989, la figlia di Enrico Berlinguer è riuscita a scalare le gerarchie del Tg3 e, in generale, della terza rete, passando da anchorwoman a direttrice fino alla conduzione del proprio programma “Cartabianca”. Berlinguer sembrerebbe dunque già con le valigie in mano.

Provando a ricostruire gli ultimi mesi, gli attriti della conduttrice con l’emittente nazionale sono incrementati con la nomina dei nuovi vertici aziendali, ma i malumori partono da situazioni pregresse. I primi segnali di malcontento risalgono a quando, l’allora direttore di rete, Franco Di Mare decise di defenestrare l’opinionista fisso di “Cartabianca”, Mauro Corona.