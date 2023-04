Littizzetto, pubblicità gratuita a Poltronesofà. Ma la Rai non dice niente

Littizzetto e Poltronesofà, quando una battuta si trasforma in pubblicità occulta

Quando una battuta diventa pubblicità. Luciana Littizzetto, da anni, sembra aver trovato un tema "ever green" per la sua comicità. Infatti, a Che tempo che fa, in onda su Rai3, la comica torinese non perde occasione per citare il marchio leader dell’arredamento made in Italy Poltronesofà.

Per citare qualche caso non serve andare troppo indietro nel tempo. Basti guardare l’ultima puntata, andata in onda domenica 23 aprile. “Lucianina”, in quell’occasione, ha fatto la battuta su “una delicatissima poltrona a forma di scorpione, idea di relax e serenità, ti punge e diventi un supereroe delle Poltronesofà...”.

E, ancora, un caso che fece “scalpore” sul web. Il 20 febbraio 2020, la Littizzetto, nel collegamento da casa sua, aveva ospite Piero Pelù; e, nella solita gag dell’ormone selvaggio, se n’era uscita, all'improvviso, con una frase sui pantaloni del rocker fiorentino, a suo dire sexyssimi “come un divano di Poltronesofà”. Battuta, questa, che non c’entrava assolutamente nulla col contesto. E che, anche se piuttosto silenziosamente, lascio l’artista e il conduttore collegato da casa senza parole.

Ma non è finita qui. A novembre 2019, dunque solo pochi mesi prima, nella parodia di Giorgia Meloni, Luciana aveva declamato: “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana” aggiungendo la frase: “difendiamo la nostra identità/difendiamo la nostra qualità/poltrone e sofà”.

Insomma, un’ossessione, quella di Luciana Littizzetto, che fa storcere il naso ai più “fiscali”. Soprattutto perché, in un ambiente come quello della televisione pubblica, di prassi, ogni spot, parola, viene piazzata col bulino; dove perfino le citazioni di eventi benefici e marchi no profit sono passati al setaccio di una spietata selezione. E quello che per molti può sembrare solo comicità, ai più maligni potrebbe ricordare una sorta di spot pubblicitario, ripreso più e più volte. Ma, probabilmente, alla concessionaria Rai Pubblicità tutto ciò non disturba.