"Lo sbarco in Lombardia", gaffe a reti quasi unificate da Rai a Mediaset e La7

"Lo sbarco in Normandia" si è trasformato nello "Sbarco in Lombardia". La gaffe diventa virale in rete. Partendo da Unomattina Estate su Rai1 con Domenico Marocchi che, parlando delle celebrazioni per gli 80 anni dello sbarco delle truppe alleate in Normandia, dice: “Oggi è una giornata storica, importantissima, perché 80 anni fa, proprio il 6 giugno 1944, 156mila uomini sbarcavano in Lombardia”





... passando per Studio Aperto su Italia 1



... e il Tg La7