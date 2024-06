Lorella Boccia scalda l'estate on the road di Rai1. "L'emozione addosso"

Lorella Boccia lancia l'estate on the road di Rai1

Al via la nuova edizione di ‘Camper in Viaggio’ il programma estivo di Rai1 che porta gli italiani in vacanza. Novità assoluta, l’ingresso di Lorella Boccia; la conduttrice - con il collega Tinto - al comando dell’edizione 2024 del programma on the road che esplora i posti più belli d’Italia,

"Un’estate insieme Con l’emozione addosso e la sete insaziabile di curiosità. Ci stiamo divertendo e speriamo di portarvi nel nostro mondo con quel pizzico di leggerezza che fa bene al cuore… Ci vediamo tutti i giorni alle ore 11.30 su Rai1 con Camper in Viaggio", scrive Lorella Boccia su Instagram. Che aggiunge un post scriptum divertente: "Mata suppurtá" corredato da un paio emoticon che ridono.

“Approfondire”: è la parola d’ordine di un viaggio in cui i protagonisti dovranno compiere missioni giornaliere, affidate dal “Professore” Umberto Broccoli. L'estate di Rai1 porterà alla scoperta non solo di luoghi magici, ma anche di prodotti artigianali e sport 'stagionali'.

Lorella Boccia su Rai1 con Camper in viaggio

Dopo diverse prime e seconde serate alla conduzione tra Mediaset, Discovery e Rai, Lorella Boccia debutta nel day time e per la prima volta approda da conduttrice su Rai1. L’esperienza nel day time, non è nuova; già nel 2018, condusse la striscia quotidiana del talent ‘Amici’, programma che l’ha lanciata in televisione prima come concorrente e poi come presenza / cast fisso.

Lorella Boccia, Tinto e Umberto Broccoli protagonisti di "Camper in viaggio" su Rai1



Camper in viaggio, quando va in onda il programma di Lorella Boccia e Tinto su Rai1

Un ritorno dopo una piccola pausa e l’ultima esperienza da conduttrice in diretta nella prima serata di Rai2 con ‘Made in Sud’ assieme a Clementino.

‘Camper in Viaggio’ è il programma itinerante di Rai1, nato dalla voglia di portare realmente in viaggio il pubblico. I conduttori si metteranno in gioco in un programma fresco e dinamico, qualità della stessa Lorella Boccia, che avrà modo di farsi conoscere al grande pubblico della prima rete Rai, portando con se anche un'utenza più giovane che la segue e l’ha seguita negli anni.

L’appuntamento è dal 3 giugno, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 11.30 su Rai1.