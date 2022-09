Lotta all'astensionismo al voto così gli influecer portano i giovani alle urne

Gli influenecr reclutati per combattere l'astensionismo al voto, così convincono i giovani ad andare alle urne il 25 settembre

Gli influencer scendono in campo per portare i giovani cittadini (neo diciottenni in su) al voto. La campagna di comunicazione apartitica è promossa da Rinascimento Green.

Tra i giovani influecer assoldati sulle pagine social di "Esci la X" ci sono: Le Coliche con Fabrizio Colica, Karma B, Cosma, Vincenzo De Lucia, Giorgia Soleri e tanti altri.

Inoltre, l'organizzazione è in contatto anche con Khaby Lame, influencer conosciuto a livello internazionale per avere il primato di follower su TikTok. Sulle pagine social della campagna Esci la X sono pubblicati tutti i video degli influencer e di informazione.