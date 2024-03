Lucia Manca la guida di Ansa.it: prende il testimone da Massimo Sebastiani

Lucia Manca guiderà il sito dell’Ansa. Il direttore dell’agenzia, Luigi Contu, ha scelto lei per sostituire Massimo Sebastiani, andato in pensione diversi anni di lavoro come responsabile digitale.

Lucia Manca ha trascorso la sua vita professionale in Ansa, occupandosi per tanti anni di economia. Quando Ansa.it venne riorganizzato e rilanciato, fu spostata dalla redazione economica a quella del sito come capo servizio.

Nel ruolo sarà affiancata da Cristiano Pandolfo, colonna storica di Ansa.it, Monica Diamanti e Enrica Di Battista.