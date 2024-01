Luciano Ligabue canta nello spot di Dacia per il lancio della nuova Duster

On air il nuovo spot di Dacia Italia. VIDEO

On air il nuovo spot di Dacia Italia. Per il lancio sul mercato del nuovo modello “Duster”, il marchio rumeno punta sulla voce di Luciano Ligabue per la campagna pubblicitaria.

Lanciato in anteprima il 31 dicembre in occasione del discorso di fine anno del Presidente Mattarella, lo spot resterà on air sino ai primi giorni di febbraio. La pianificazione di OMD include televisione, connected tv, digital, social e sale cinematografiche.

A firmare la creatività della campagna è il network creativo Publicis, agenzia di riferimento del gruppo Dacia.