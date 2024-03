Lufthansa, la campagna pubblicitaria “Yes” arriva in Italia

La nuova campagna di Lufthansa arriva in Italia dopo essere già 'atterrata' in Germania. Comunicazione adv che si può vedere nel nostro Paese sia in Tv, che online e sui canal social della compagnia aerea

Lo spot Lufthansa ha come titolo "Yes" e racconta esperienze e storie individuali dei singoli viaggiatori.

Serviceplan, l'agenzia responsabile della comunicazione marketing globale di Lufthansa dall'inizio del 2024, ha ideato il concept creativo e ne ha curato la realizzazione. Produzione diretta da Marcus Ibanez e realizzata da Iconoclast. Il lancio della campagna è supportato da attività OOH e DOOH.

Mindshare Media è responsabile della pianificazione. Oscar Bravo cura l’attività sui social media.

Tutte le storie iniziano con Yes | Lufthansa