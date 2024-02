Lufthansa lancia la campagna di brand 'Yes' sulle storie dei viaggiatori

Lufthansa ha lanciato la nuova campagna globale di brand su tv, online e cinema che si propone di mettere al centro le esperienze e le storie individuali dei viaggiatori.

La comunicazione dal claim "Ogni storia inizia con un sì" (“Say yes to the world”) è partita in anteprima in Germania con gli Stati Uniti come seconda tappa e ulteriori uscite internazionali a seguire.

"La nostra nuova campagna sottolinea il carattere cosmopolita del nostro marchio. Ogni ospite a bordo ha la sua storia e viaggia con noi per diverse ragioni. Ognuno di questi momenti inizia con un 'Sì', e noi vogliamo metterlo in luce", le parole di Michelle Mynhardt, responsabile marketing di Lufthansa Airlines, spiega:

Serviceplan, l'agenzia responsabile della comunicazione marketing globale di Lufthansa dall'inizio del 2024, ha ideato il concept creativo e ne ha curato la realizzazione. Produzione diretta da Marcus Ibanez e realizzata da Iconoclast.

"Raccontiamo storie genuine che risuonano con le persone, ispirandole a viaggiare. Sono sincere, autentiche e contemporanee. Il 'Sì' è più di una risposta, è un'attitudine, uno stile di vita, e noi catturiamo questo sentimento nel nostro nuovo mondo visivo. Mettiamo in mostra l'essenza del viaggio", afferma Till Diestel, chief creative officer di Serviceplan Germania.

La campagna video sarà accompagnata da posizionamenti OOH e DOOH. Mindshare Media è responsabile della pianificazione. Oscar Bravo cura l’attività sui social media.