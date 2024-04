Malore al concerto di Arisa, la cantante va nel panico e urla: VIDEO

Momenti di paura durante un concerto di Arisa a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, quando una ragazza tra il pubblico ha avuto un malore. È stata la stessa cantante a interrompere l’esibizione, dopo aver visto che a pochi metri da lei alcune persone stavano cercando di aiutare la ragazza. "Che succede? C’è qualcuno che si sente male?" chiede Arisa già molto preoccupata.

La cantante capisce subito che c’è bisogno di chiamare i soccorsi e comincia a gridare dal palco: "Ambulanza, ambulanza!!!". Arisa è sempre più in apprensione, così decide di scendere dal palco per accertarsi in prima persona di che cosa stia succedendo. Come riporta Fanpage, la fan di Arisa ha poi pubblicato un video sui social in cui ha raccontato di aver avuto solo un temporaneo mancamento: "Comunque non mi sarei mai aspettata che Arisa scendesse dal palco per vedere come stavo e voglio far sapere anche che Arisa non si è mossa da vicino a me fin quando non mi sono alzata e mi sono ripresa. È stata veramente carinissima".