Mara Venier censura Ghali e Dargen, è ora che lasci la Rai e se ne vada a casa

Mara Venier, la censura a Ghali e a Dargen su Gaza e migranti. Il commento dai social

Lo spettacolo di Mara Venier che cerca di disinnescare le parole di Ghali, stoppa Dargen d'Amico e poi sibila ai giornalisti presenti, testuale, "non mi mettete in difficoltà". Lo spettacolo di una persona che a 73 anni ancora si affanna a compiacere il suo datore di lavoro, come se da questa cosa ne andasse della sua carriera, come se non avesse guadagnato già soldi sufficienti per poter dire una volta una cosa in libertà, come se non avesse maturato abbondantemente il diritto di andare in pensione, magari facendo posto ad altre persone. Più giovani. 73 anni e ancora dover dire "non mi mettete in difficoltà". Ma perché? Mandate a casa sta gente una volta per tutte.