Mara Venier ha il Covid, salta la puntata di Domenica In. Cosa andrà in onda

Mara Venier ha il Covid, salta la puntata di Natale di Domenica In. Cosa ci sarà al suo posto

Mara Venier ha il Covid. A rivelarlo è la stessa regina di Rai 1 a Fiorello durante la messa in onda del suo programma mattutino "Viva Rai 2". "Amore mio, anche io ti guardo e mi tiri su il morale. Me so' beccata il Covid", ha scritto la Venier al comico siciliano .

Fatto sta che adesso si cominciano a fare ipotesi per la Domenica In del giorno di Natale, quella più probabile è che si mandi in onda un "meglio di" in attesa che Mara Venier stia bene e si negativizzi. Fiorello le ha detto: "Non preoccuparti che ora passa in fretta, in tre giorni starai bene" ma è probabile che possa tornare a condurre solo dalla domenica di Capodanno.