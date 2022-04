All'asta la maglia di Maradona dell'Argentina 1986, quella della Mano de Dios

Maradona, all'asta a Sotheby's la mitica casacca indossata nella finale del 1986 a Città del Messico contro l'Inghilterra

La maglia indossata da Diego Armando Maradona nei quarti di finale dei Mondiali del 1986 contro l'Inghilterra va all'asta e potrebbe abbondantemente superare i 5 milioni di dollari. Si tratta della maglia della “Mano di Dio” e del “Gol del Secolo”, i due iconici sigilli del Pibe de Oro a Città del Messico che portarono l'Argentina in semifinale e poi sul tetto del mondo. Il cimelio sarà messo in vendita con un'asta online dal 20 aprile al 4 maggio e nel frattempo sarà esposto al pubblico presso la galleria di Sotheby's a Londra.

É molto probabile che batta il record del pezzo di collezionismo sportivo più costoso della storia che appartiene alla casacca del biennio 1928-1930 del lanciatore Babe Ruth dei New York Yankees, venduta a 5,64 milioni di dollari nel 2019. La maglia storica dell'Albiceleste è stata custodita per 35 anni dall'ex centrocampista inglese Steve Hodge, il protagonista dello sfortunato rinvio che diede il via al gol della “Mano di Dio” che si scambiò le casacche con Maradona al termine della partita.