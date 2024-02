Massimo Giletti a Sanremo, Amadeus: "Bentornato in Rai"

"Benvenuto e bentornato in Rai". Così Amadeus, raggiunge Massimo Giletti, seduto in prima fila all'Ariston. La tv di viale Mazzini, infatti, sceglie il palco di Sanremo 2024 nella terza serata del festival (con ascolti tv super, Amadeus ha battuto se stesso) per ufficializzare il ritorno in Rai del conduttore con un programma che andrà in onda il 28 febbraio in prima serata su Rai1 per celebrare i 70 anni della servizio pubblico.

"Tornare nell'azienda dove sono nato e cresciuto, professionalmnete e come uomo - ha detto Massimo Giletti durante la terza serata del Festival di Sanremo - è un'emoziome molto intensa. La dedico alle persone che sono qui, che mi hanno dato dato calore nei momenti difficili che non posso dimenticare".