Matteo Salvini a Siderno e l'uso alternativo della mascherina. VIDEO

Social impazziti per un video che sta facendo il giro di tutte le bacheche: il protagonista è Matteo Salvini e l'oggetto in discussione è la sua mascherina. O meglio: il suo uso "alternativo" della mascherina. Il leader della Lega, infatti, era presente a Siderno, in Calabria, con Nino Spirlì per un tour elettorale, quando si è tolto la mascherina, l'ha usata per asciugarsi il sudore sulla faccia e poi... se l'è rimessa. Il filmato non è passato inosservato e infatti Selvaggia Lucarelli l'ha subito condiviso, scatenando i social e una pioggia di commenti.