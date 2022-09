Ucraina, Mattia Sorbi ferito e preso dai russi: l'inviato era sparito da tempo

Mattia Sorbi, l'inviato Rai in Ucraina sparito da una settimana è stato ferito e operato d'urgenza: ora è in mano ai russi

Non si avevano notizie dal 31 agosto. Oggi, giovedì 8 settembre, si è scoperto perché. Il giornalista Mattia Sorbi, inviato Rai sul fronte ucraino per seguire gli sviluppi della guerra, è stato ferito in un conflitto a fuoco. Sorbi, da quanto è pervenuto fino ad adesso, è stato operato d’urgenza e si trova in un ospedale in mano ai russi.

Secondo voci vicine al giornalista, Sorbi sarebbe in buone condizioni, già cosciente. Le nostre autorità stanno facendo il possibile per mantenere i contatti con l’inviato.