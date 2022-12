Mattino 5, Panicucci lascia il programma: ecco il vero motivo

Mattino 5, Federica Panicucci lascia la guida del programma. Ecco il motivo per cui Francesco Vecchi è rimasto solo alla conduzione

Mattino 5 è tra i programmi più seguiti e amati di Mediaset anche grazie alla conduzione di Federica Panicucci. La showgirl però ha dovuto abbandonarlo, suo malgrado, lasciando solo Francesco Vecchi, che alla sua prima occasione di dirigere il programma ha avuto qualche piccolo problema a gestire gli inviati. La Panicucci non sarà quindi più alla guida di Mattino 5, anche se pare solo per un periodo di breve durata.

L'ex moglie di Fargetta ha una lista di impegni molto fitta in questo periodo e quindi si è vista costretta a lasciare la conduzione dell'omologo mattutino del programma invece diretto da Barbara D'Urso nel pomeriggio. La Panicucci infatti nelle prossime settimane sarà impegnata con il Capodanno in Musica, in diretta da Genova sempre su Canale 5 il 31 gennaio 2022, insieme ad Annalisa e The Kolors. Domenica primo gennaio invece sarà la madrina del Concerto di Natale per la pace. Sul palco si esibiranno Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Orietta Berti, Gigi D’Alessio, il tenore José Carreras e molti altri artisti.