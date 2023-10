McDonald's lancia i nuovi Spicy Chicken McNuggets, on air lo spot. VIDEO

McDonald's lancia lo spot dedicato ai nuovi Chicken McNuggets piccanti

In occasione del lancio in Italia dei nuovi Spicy Chicken McNuggets®, gli iconici Chicken McNuggets® in versione piccante, McDonald’s ha lanciato una nuova piattaforma di comunicazione firmata Leo Burnett, on air dal 25 ottobre. Un evento chiave per il brand che rinnova un’icona di gusto.

La strategia creativa è partita dalla considerazione che i McNuggets sono una certezza, amati da tutti indistintamente per il loro gusto familiare e rassicurante. Gli Spicy Chicken McNuggets® rappresentano, invece, una rivoluzione perché aggiungono un twist a quello che tutti conoscono bene.

Partendo quindi da una verità di prodotto e dall’insight che ognuno reagisce in modo diverso alla percezione del piccante, è stato costruito il concept creativo “La tua lingua non sarà più la stessa”, che parla in particolare alla Gen Z stuzzicando la loro voglia di mettersi in gioco, divertendo e intrattenendo le persone durante il momento di consumo.

Nella nuova campagna di comunicazione i protagonisti, ritratti nel momento in cui reagiscono all’assaggio dei nuovi Spicy Chicken McNuggets®, diventano delle vere proprie icone grazie all’utilizzo di elementi grafici in stile cartoon. Alcuni sono travolti dalla sensazione di calore (sottolineata dal fumo che esce dalle orecchie o dalla lingua infuocata); altri hanno una reazione moderata, rimanendo piacevolmente sorpresi dalla sensazione di piccante in bocca; fino ad arrivare all’eroe di tutta la compagnia, lo Spicy Boss, che dimostra massima tolleranza al piccante, senza sforzi né paura.

Anche la colonna sonora inedita “Spicy, hot, fuego, fiamme”, nata dalla collaborazione con il rapper milanese Rico Rua, si ispira a un vero e proprio vocabolario Spicy a rimarcare il concept “La tua lingua non sarà più la stessa”.

L’obiettivo di engagement trova massima espressione sui social dove gli utenti sono invitati a provare i nuovi Spicy Chicken McNuggets® e riprodurre senza errori una delle strofe della canzone. La strategia media integrata e omnicanale è curata da OMD con l’attivazione di tutti i touchpoint: TV, canali digital e social, con attività di influencer marketing coordinata e gestita da Fuse, la unit specializzata in branded entertainement del gruppo OMG. Previsto anche il coinvolgimento di radio e App, dove le persone potranno finalmente dare risposta alla fatidica domanda: E tu, quanto sei Spicy?