Media, Barbara Dell’Aquila lascia SkyTg24 per la comunicazione di Cdp

Dal 2003 su SkyTg24 Barbara Dell’Aquila lascia Sky per entrare nella squadra Relazioni istituzionali, Comunicazione e Sostenibilità di Cassa Depositi e Prestiti, l'istituzione finanziaria italiana diretta da Davide Colaccino.

Come riporta PrimaOnline, dopo la laurea in Scienze politiche e diverse esperienze in uffici stampa e testate, Barbara Dell’Aquila nel 2000 ha fatto il suo debutto in televisione come conduttrice e redattrice del Tg dell’emittente Rete Oro, proseguendo alla conduzione del telegiornale di Stream News. La Dell’Aquila collaborarà con l'head of Communications & Engagement del gruppo Cdp Marco Battaglia.