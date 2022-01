Media, Dna affida la raccolta pubblicitaria a 24 Ore System

Dna, la controllata di Websolute si affida a 24 Ore System per la raccolta pubblicitaria

Websolute annuncia di aver affidato a 24 ORE System, concessionaria del Gruppo 24 ORE, la raccolta pubblicitaria della controllata DNA, media company, cui fa capo, tra l’altro, il maggiore family network su Youtube “Coccole Sonore”, e che ha appena annunciato il debutto da oggi su Cartoonito della seconda serie di “Whiskey e i suoi amici”.

24 ORE System, spiega una nota, si occuperà di proporre ad una vasta gamma di inserzionisti sia in Italia che all’estero, display advertising e branded content disponibili su DNA, in particolare sul sito www.coccolesonore.it, nel canale YouTube www.youtube.com/user/coccolesonore, che vanta da solo più di 2 milioni di iscritti e 23 milioni di visualizzazioni al mese, e sulle pagine social di DNA in tutte le sue versioni (web, mobile, smartTV, ecc), fruibili da qualunque device.

“Siamo particolarmente lieti della partnership con la media company DNA, un editore con cui condividiamo l’approccio orientato alla progettualità e che, grazie alla leadership nel segmento family&kids, ci consentirà di completare il nostro posizionamento trasversale e di offrire ai nostri clienti una piattaforma digitale efficace, ricca di numeri, di formati innovativi e con diverse soluzioni di branded content”, commenta Federico Silvestri, Direttore Generale 24 ORE System.

“DNA ha compiuto un importante percorso di crescita, con personaggi che dopo aver spopolato su Youtube sono sbarcati sul mainstream televisivo per conquistare il grande pubblico, e l’accordo siglato oggi assume una particolare rilevanza strategica. Siamo lieti di avvalerci della collaborazione di uno dei gruppi editoriali più importanti in Italia, grazie alla quale DNA sarà ancora più attrattiva per tutti gli inserzionisti che vogliono veicolare i propri messaggi.”, dice Lamberto Mattioli, Presidente e Amministratore Delegato di Websolute e Presidente di DNA.

“Grazie a questo importante accordo con il Gruppo 24 ORE possiamo aumentare significativamente la diffusione del family network DNA su player di riferimento in vari settori altamente strategici che potranno beneficiare del rapporto fiduciario che DNA ha saputo costruire in modo solido e affidabile con le famiglie attraverso la produzione di contenuti ad alta efficacia utili per la loro quotidianità. Tale accordo rappresenta sia personalmente che per DNA un riconoscimento del lavoro svolto con dedizione e costanza in questi anni”, commenta Carlo Rossetti, Fondatore e Amministratore Delegato di DNA.