Media, nasce Newsonline: la nuova business unit di iOL Advertising

Italiaonline lancia Newsonline, la business unit di iOL Advertising pensata per la raccolta dei siti di notizie digitali.

Come riportato da Engage.it, l'iniziativa di Italiaonline mira a raggruppare l'esperienza e la competenza di editori di varie realtà online, con l'intento di dare vita a un polo news del digital advertising di riferimento. Unendosi alle "risorse e tecnologie di iOL Advertising, la prima concessionaria digitale in Italia per numero di utenti unici giorno", la business unit provvederà alla vendita di spazi pubblicitari dei siti appartenenti alla categoria d'informazione.

Luca Paglicci, per lungo tempo Direttore Divisione WebSystem di Gruppo 24 Ore e poi Direttore Digital Marketing & Advertising de Il Sole 24 Ore, è in testa all'iniziativa.

Il CCO di Italiaonline Fabio Peloso, ha dichiarato in una nota riportata da Engage.it: “Essere la concessionaria esclusiva di tante realtà editoriali full digital e di grande successo è per noi un grande obiettivo raggiunto. I nostri nuovi partner, come i futuri, possono essere sicuri del fatto che metteremo a loro disposizione tutte le nostre energie, le nostre risorse, per crescere ancora di più insieme, sia nell’audience che verso gli investitori pubblicitari”.