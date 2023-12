Mediaset, Forum cambia orario. Giambruno torna in video: l'ipotesi

Mediaset, Forum cambia orario. Pronto il ritorno in video di Giambruno. Rumor

Cambiamenti in vista per Mediaset: la rete guidata da Piersilvio Berlusconi si appresta a rimodulare il pomeriggio e preserale di Rete 4, oltre che preparare il ritorno in video di Giambruno, ex compagno della premier. Lo si legge sul sito specializzato in media Bubino Blog che scrive che da lunedì 18 dicembre cambiano gli orari della rete 4 del Biscione: "Si parte alle 14 con lo Sportello di Forum che alle 14.50 darà la linea a Diario del Giorno. A seguire i film. Alle 19 Tg4 che torna in versione “asciutta”, alle 19.30 Tempesta d’Amore e alle 19.55 La Sentenza di Forum. Viene così spezzato lo Sportello di Forum in due orari diversi per tentare di dare un traino migliore a Stasera Italia, il talk show che dall’8 gennaio verrà condotto da Bianca Berlinguer".

Ma non solo. Nel frattempo, mentre rimane ancora aperto il giallo sulla possibile causa che Giambruno vuole fare a Mediaset per ottenere un risarcimento dopo la messa in onda dei servizi di Striscia, il sito specializzato parla di un possibile ritorno in video di Giambruno come conduttore di Studio Aperto.