Mediaset soffia Giorgino alla Rai: il mezzobusto verso Cologno Monzese

Francesco Giorgino verso Mediaset, la "vendetta" del mezzobusto Rai contro la direttrice Monica Maggioni

Francesco Giorgino verso Mediaset. Dopo 30 anni in Rai, il giornalista storico mezzobusto del Tg1 delle 20 e Vicedirettore del notiziario si prepara a sbarcare a Cologno Monzese. A rivelarlo è un tweet del giornalista Giuseppe Candela, riprendendo un articolo di Libero. Per chi non avesse seguito la vicenda nelle ultime settimane, la rottura arriverebbe dopo il terremoto avvenuto dietro le quinte con la direttrice Monica Maggioni.

Infatti, Giorgino, insieme alle colleghe Laura Chimenti ed Emma D’Aquino, avrebbe mal digerito le nuove direttive della direttrice che aveva chiesto loro di guidare la rassegna stampa delle 6.30 del mattino. Una direttiva alla quale i giornalisti si sarebbero opposti, fatto che avrebbe parecchio innervosito la Maggioni, drastica nel “punirli”.

Dopo il rifiuto, infatti, Laura Chimenti ha perso il suo posto nell’edizione serale, passando all’edizione del Tg1 delle 13:30; Emma D’Aquino si trasferisce ad Amore e Criminale e Giorgino invece è stato annunciato alla direzione editoriale per l’offerta informativa.