Meloni a Mediaset da Porro, ma con i Berlusconi il clima è ancora teso

Giorgia Meloni a Mediaset da Porro, ma nessun riavvicinamento tra premier e famiglia Berlusconi

"Come va interpretata l’ospitata di Giorgia Meloni nella trasmissione “Quarta Repubblica” di Nicola Porro? È un riavvicinamento tra la premier e la famiglia Berlusconi?", si domanda Dagospia. E aggiunge: "La risposta è no" perché la trattativa per avere la premier ospite secondo Dago, "è stata condotta direttamente dal direttore dell’informazione Mauro Crippa, protégé di Fedele Confalonieri, che ha una “linea editoriale sensibilmente diversa da quella immaginata da Pier Silvio Berlusconi".

"L’ad di Mediaset ha scelto di dare alle sue tv un respiro pluralista, accogliendo le “sinistrelle” Bianca Berlinguer a Rete 4 e Myrta Merlino a Canale 5 - scrive Dago - Il “deep state” del Biscione, cioè dirigenti e quadri che lavorano in azienda da decenni, spesso si dimostra meno governabile di quanto immaginato da Pier Dudi. È questa “fronda” interna a remare spesso contro le decisioni dei vertici."