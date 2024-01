Mentana: "Lasciare la tv a 70 anni? Possibile. Potrei passare alla radio"

Mentana rivela: "Lasciare la tv? Possibile"

Ospite su Rai Radio 1 a “Un giorno da pecora”, Enrico Mentana svela dettagli clamorosi sul proprio futuro in televisione. Ma non solo. “Compio 69 anni ma me ne sento 45 anni. Ho lo stesso oroscopo di Giorgia Meloni visto che siamo nati nello stesso giorno? Mi va bene, oggi ci siamo fatti reciprocamente gli auguri via Whatsapp, scherzando quando ci incontriamo ci chiamiamo gemello e gemella”, ha dichiarato il direttore del TgLa7.

L’anno prossimo compirà 70 anni e, tempo fa, come riporta Primaonline, a microfoni di ‘Un giorno da Pecora’, pose questo traguardo come punto importante della sua carriera. A 70 anni potrebbe fermarsi? “E’ possibile, perché no – ha detto il giornalista a Rai Radio1 – Io però miro ad una petizione popolare dei ‘fan’…”.

“La verità è che nessuno è insostituibile, bisogna sapere che un giorno devi smettere – ha aggiunto- Noi abbiamo avuto dei grandi, ma condurre un tg ogni giorno è un’altra cosa. Finita la televisione potrei fare la radio, chissà…”, ha concluso Mentana a ‘Un Giorno da Pecora’”.