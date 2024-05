Mentana non ci sta: "Lilli e Gruber? Non scherzate con i nomi dei miei cani"

"Caro Dago, scherza con i fanti, ma lascia stare le mie cagnoline che si chiamano Nina e Bice e non hanno intenzione né di cambiare nome né di farsi invischiare in polemiche acidule", scrive Enrico Mentana a Dagospia dopo la ripresa di una cronaca semiseria di Luigi Mascheroni su Il Giornale sulla visita della Schlein al Salone del Libro di Torino in cui l'autore del pezzo concludeva scrivendo: "E poi Elly, prima di uscire, incontra e saluta festosamente anche Enrico Mentana, che è qui coi suoi cagnolini. Lilli e Gruber".

Mascheroni ha poi controreplicato. "Caro Dago, sul caso dei cagnolini di Mentana, ovviamente io non ho inventato nulla. Un collega giornalista domenica ha incontrato Mentana al Salone. E Vedendo i cagnolini ha detto 'Che belli Enrico! Come si chiamano?'. E Lui ridendo ha detto: "Lilli e Gruber'. Se era una battuta era sua, non mia"

Nina e Bice erano già famosi e apprezzati dai fans di Enrico Mentana. Vediamo il precedente.

Quando Mentana aveva condotto il Tg La7 con i cani Nina e Bice. "La buca dei suggeritori"

I due cani Cavalier King 'Nina' e 'Bice' erano già noti al pubblico del tg La7 e noto pure il loro nome: lo scorso gennaio infatti Enrico Mentana aveva condotto il telegionale con loro sotto la scrivania condividendo un filmato su Instagram. Ricevendo tra l'altro moltissimi apprezzamenti tra i followers.

«La buca dei suggeritori» recitava la didascalia alla breve clip pubblicata sui social. La prima cagnolina a entrare in casa Mentana-Fagnani è stata «Nina, mentre tre anni fa la coppia aveva deciso di doppiare con «Bice».