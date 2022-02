Meta, Zuckerberg svela lo slogan ai dipendenti: "Vivete proiettati nel futuro"

Meta, Zuckerberg pubblica su Facebook il messaggio rivolto ai suoi dipendenti: "Live in the future"

Mark Zuckerberg porta avanti il processo di trasformazione del suo impero social da Facebook a Meta. Parlando ai dipendenti, i “metamates” come li ha definiti, il tycoon fondatore del social network più famoso del mondo ha presentato le modifiche interne al brand e i nuovi valori che devono ispirare il lavoro della holding lanciata lo scorso ottobre.

“É il momento di aggiornare i nostri valori”, ha scritto ricordando che ora la compagnia è una società focalizzata sul metaverso, che costruisce un futuro di connessioni. Tra gli slogan ecco spuntare “move fast”, “build Awesome Things” e “live in the future”, con l’invito ad avere rispetto dei colleghi. I metamates sono incoraggiati a “concentrarsi sull’impatto di lungo termine, affrontare le sfide che avranno l’impatto maggiore anche se i risultati non saranno visti per anni”, ha aggiunto ancora.

Nuove assunzioni

Nel post, Zuckerberg ha parlato anche dell’intenzione dell’azienda di assumere nuovi dipendenti in tutto il mondo. “É utile per le persone sapere cosa vuol dire lavorare in Meta e cosa ci rende diversi dalle altre aziende”, ha aggiunto, condividendo a tutta la community del social il messaggio scritto per i dipendenti.

