Mezz'ora in più, Lucia Annunziata sbotta contro il ministro Roccella: "Vedete di farle queste leggi, cazzo!"

A "Mezz'ora in più" Lucia Annunziata si fa prendere la mano con la Rocella: "Cazzo" e il video diventa un cult in rete

Lucia Annunziata si accende nella discussione con la ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, nella puntata di 'Mezz'ora in più' su Raitre. Il confronto su temi come maternità surrogata e diritti delle coppie omosessuali accende il dibattito. All'Annunziata, in chiusura, scappa una parolaccia: "Cazzo...", dice la giornalista, che si scusa immediatamente e ripetutamente con la ministra e con i telespettatori. "Vedo che si coinvolge", afferma rodendo la Roccella.

