Mfe, Berlusconi si prende un altro pezzo: in Prosiebensat sale al 28,8%

Mfe-MediaforEurope ha incrementato la sua partecipazione nel broadcaster tedesco Prosieben. La società attiva nell'ambito dei media e della comunicazione, specializzata primariamente nella produzione e nella distribuzione televisiva in chiaro e a pagamento su più piattaforme, oltre che nella produzione e nella distribuzione cinematografica e multimediale e nella raccolta pubblicitaria, è già ampiamente il primo azionista del colosso tedesco. La holding tv di cui Berlusconi è azionista di controllo ha portato la quota detenuta al 29,7% degli attuali diritti di voto escluse le azioni proprie, pari al 28,87% del capitale sociale. In particolare, si legge nella nota che comunica l'operazione, il 26,58% del capitale sociale (27,34% degli attuali diritti di voto) è in proprietà diretta mentre il 2,29% (2,35% degli attuali diritti di voto) è assicurato da strumenti finanziari. Nei giorni scorsi Mfe-Mediaset aveva convertito in azioni una parte dei derivati sul gruppo, che terrà l'assemblea il 30 giugno prossimo.