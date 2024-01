Mfe esclude (per ora) l'Opa su ProsiebenSat. Interessi verso Channel 4 e M6

Mfe, la stretegia di espansione in Europa: nessuna Opa sul tedesco ProsiebenSat

Nessuna Opa in vista. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, tra i piani Mfe non ci sarebbe l’intenzione di fare un’offerta di pubblica acquisizione su ProsibienSat. Il Biscione, attualmente, possiede circa il 30% delle quote del broadcaster tedesco e ne mantiene il “controllo di fatto” come azionista di maggioranza.

Comunque, la strategia di Mfe va incrociata con quella dell’altro azionista, il gruppo ceco Ppf che ha aumentato al 15,04% la propria quota in ProSieben. E poi c’è il tema del modello di business: i tedeschi ne perseguono uno che integra l’intrattenimento con l’e-commerce e il dating, in modo digitale, è un’azienda audiovisiva con contenuti locali che vengono offerti agli utenti.

Il vertice di Mediaset, invece, è convinto che ProSieben debba abbandonare il “sovranismo televisivo” e battere la strada della fusione cross country unendosi a Mfe, in modo da realizzare sinergie significative nei costi tecnologici e avere più potere contrattuale da opporre alla concorrenza.

Intanto il gruppo tedesco ha annunciato l’intenzione di concentrarsi sui contenuti locali tagliando quelli di produzione statunitense e che, in questo trimestre, effettuerà una rettifica fino a 250 milioni su un portafoglio di diversi programmi, con un accantonamento fino a 90 milioni. Mossa, questa, che non ha ricevuto particolare favore dal Biscione.

Rimanendo tra i grandi Paesi europei, invece, l’azienda di Cologno Monzese si starebbe guardando in torno in Inghilterra. Nel dettaglio, sembrerebbe esserci dell’interesse per il britannico Channel 4, messo in vendita nell’aprile del 2022 dal governo Johnson. Non solo. Mfe starebbe anche studiando (ma senza una reale trattativa in corso) un possibile affare in Francia con il canale “M6” proprietà della Metropole Television.