Michela Murgia: "La penso come Hamas", bufera social sulla scrittrice

Michela Murgia è sempre al centro di qualche polemica, e l'ultima riguarda il conflitto israelo-palestinese: nella giornata di ieri ha postato sulla sua pagina Instagram come story lo screenshot di una vecchia chat whatsapp con un interlocutore dal nome censurato che le chiedeva cosa ne pensasse della questione.

“So che è una domanda complicata" scrive questa persona "ma puoi anche non rispondere subito”. E invece Michela Murgia risponde subito: “Non è affatto complicato. La penso come Hamas”. Ma non solo: questo screenshot è stato pubblicato con la didascalia “Pulire le cartelle delle immagini e trovare vecchi screenshot di cui andare ancora fieri”.

Poco dopo la storia è stata cancellata da Instagram ma ormai gli screenshot erano stati fatti e hanno quindi iniziato a circolare sul web provocando una vera e propria bufera, a cui ha risposto anche la presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello, tramite un tweet: "Pensarla come Hamas significa sostenere il terrorismo islamista, volere lo sterminio degli ebrei, la sottomissione delle donne e la lapidazione degli omosessuali. E' gravissimo ed incomprensibile che Michela Murgia possa sostenere queste tesi inaccettabili e intrise di odio".