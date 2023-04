Michelle Hunziker, lato B "marmoreo" allo scoperto. Ma sui social piovono critiche. FOTO

Il lato B da urlo di Michelle Hunziker crea il "panico" su Instagram. Critiche e polemiche alla showgirl svizzera. FOTO

A Michelle Hunziker basta una foto per mandare i social in tilt. La show girl svizzera, con uno scatto pubblicitario per promuovere i prodotti della sua azienda, Goovi, contro la cellulite, ha scatenato il “panico” su Instagram.

Ebbene, l’ultimo post della conduttrice e da poco “nonna più bella d’Italia” è un ricettacolo di opinioni, alcune molto discordanti tra loro. “Michelle è a mani basse tra le donne più belle del mondo”, scrive un utente. “Iron ciappett (chiappe di ferro, ndr)... sempre in forma Michelle”, scrive un altro follower della Hunziker.

Ma oltre ai complimenti, come dicevamo, c’è anche a chi proprio quello scatto “bollente” non è andato giù. Infatti, tra i commenti c’è anche chi critica i prezzi troppo alti dei prodotti. Ma non solo. “Io ti adoro e per me sei la più bella del mondo. Ma non si può nascondere che oltre madre natura c'è anche papà soldo che ti permette di essere così e questo è indiscutibile. La mia è sana invidia e fai bene. Detto questo ti adoro punto”, ha scritto un utente. Un commento, questo, che, seppur tendente alla critica, è tutt’altro che superficiale.

"Non si può certo dire che il fisico non ci sia - scrive un'altra signora - ma per onestà intellettuale andrebbe anche detto che tutti i giorni fai la tua seduta di attività fisica, che segui una dieta bilanciata e che sicuramente c'è l'aiuto del massaggio anticellulite dopo dì che il prodotto da voi venduto...".