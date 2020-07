E' in arrivo il podcast di Michelle Obama su Spotify

Spotify: Michelle Obama lancia un podcast, in arrivo a luglio

Arriva su Spotify il podcast di Michelle Obama. Ad annunciarlo è la stessa ex First Lady via social, che dopo il libro Becoming e il documentario su Netflix, porterà la sua voce su Spotify con "The Michelle Obama Podcast". Dedicato alle relazioni personali, il podcast debutterà in esclusiva il 29 luglio 2020.

Spotify: Michelle Obama annuncia The Michelle Obama Podcast con un tweet

“Sono entusiasta di annunciare un nuovo progetto, The #MichelleObamaPodcast con @Spotify!”, ha scritto l'ex First Lady su Twitter. “E’ stato un anno difficile e spero che questo podcast ci aiuti ad esplorare ciò a cui stiamo andando incontro e ad avviare una nuova conversazione con i nostri cari. Non vedo l’ora, ascoltate il 29 luglio”.

È il primo progetto di Higher Ground, la società di produzione multimediale fondata da Barack e Michelle Obama, ed è anche l’ultima mossa di Spotify per conquistare la posizione di leader nel settore dei podcast.

Michelle ha accompagnato il tweet con un video che anticipa che tra le persone con cui parlerà, a lei vicine, ci saranno la madre, il fratello, gli amici, e i colleghi.