Microsoft punta sull'IA: arrivano gli articoli con l'intelligenza artificiale

Microsoft e Semafor, una partnership all'insegna dell'IA

La recente collaborazione tra Microsoft e la piattaforma Semafor, come riportato dal Financial Times, segna un punto di svolta nell'evoluzione del giornalismo moderno. Con l'integrazione di ChatGPT nella creazione di notizie, promette di ridefinire il modo in cui il pubblico accede e consuma le informazioni.

Semafor, fondata da Ben Smith, ex caporedattore di Buzzfeed, si propone di creare il primo media post-social, concentrato su newsletter di argomenti verticali redatte da giornalisti specializzati. Insieme a Microsoft, Semafor lancerà 'Signals', un flusso di notizie sponsorizzato dal gigante tecnologico, che fornirà agli utenti una costante aggiornamento su eventi e analisi rilevanti. Utilizzando strumenti di intelligenza artificiale, il team di Semafor sarà in grado di raccogliere rapidamente informazioni da fonti globali in varie lingue, facilitando così una copertura più ampia e diversificata degli eventi. Gli articoli saranno quindi arricchiti con contesto e punti di vista dai giornalisti, garantendo un'analisi esaustiva e accurata.

L'innovazione non è priva di controversie. L'industria editoriale è in fermento per le implicazioni etiche e legali legate all'uso dell'intelligenza artificiale generativa e ne è esempio il recente caso del New York Times contro Microsoft e OpenAI, che accusa le aziende di violare il copyright utilizzando milioni di articoli per addestrare i loro modelli AI, mette in evidenza le sfide legali che possono sorgere in questo campo in rapida evoluzione.