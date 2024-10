Milan-Bruges diretta: Sky, Amazon, NOW o TV8? Dove vederla in streaming e in tv

Milan-Bruges diretta tv e streaming? Dove vedere il Diavolo in Champions

Due sconfitte per il Milan sin qui in Champions League: prima il duro 1-3 di San Siro contro il Liverpool (dopo l'illusorio vantaggio firmato da Pulisic), poi l'1-0 sul campo del Bayer Leverkusen (per mano di Victor Boniface). Vietato sbagliare contro il Bruges: servono 3 punti nel match che si gioca alle 18,45 a San Siro per inseguire la qualificazione diretta agli ottavi o almeno gli spareggi (dal nono al ventiquattresimo posto). La squadra belga allenata da Nicky Hayen ha perso contro il Borussia Dortmund (3-0), ma poi si è riscattata battendo lo Sturm Graz in trasferta grazie alla rete di Christos Tzolis. Rossoneri che nel prossimo turno di Champions saranno impegnati sul campo del Real Madrid. Milan-Bruges dove vederla, guida veloce per seguire la squadra di Fonseca in tv e streaming.

Milan-Bruges dove vederla in tv e streaming

Milan-Bruges in programma alle ore 18.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). La sfida dei rossoneri si potrà vedere anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Milan-Bruges telecronisti

La telecronaca del match tra Milan e Bruges sarà di Stefano Borghi con il commento tecnico di Riccardo Montolivo. Su Diretta Gol la sfida di Champions sarà seguita da Davide Polizzi.

Milan-Bruges probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. Allenatore: Fonseca. A disposizione: Sportiello, Torriani, Terracciano, Thiaw, Pavlovic, Bartesaghi, Musah, Okafor, Chukwueze, Camarda.

BRUGES (4-3-3): Mignolet; Seys, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Onyedika, Jashari, Vanaken; Skov Olsen, Jutgla, Tzolis. Allenatore: Nicky Hayen. A disposizione: Jackers, Van Den Heuvel, Romero, Sabbe, Vetlesen, Nielsen, Skoras, Talbi, Vermant, Spileers.

ARBITRO: Zwayer (Germania).

ASSISTENTI: Kempter-Christian. IV UFFICIALE: Badstübner. VAR: Dingert. ASS. VAR: Storks.