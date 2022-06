La moglie di Sallusti a Lory Del Santo: “Sei la babysitter di Cucolo”. VIDEO

Lory Del Santo, scoppia la lite con la moglie di Sallusti: “Sei la babysitter di Marco Cucolo”

Mattino Cinque si trasforma in una vera e propria arena per Lory Del Santo e Patrizia Groppelli, compagna di Alessandro Sallusti, direttore di Libero. Il motivo del litigio? Il rapporto di Lory con Marco Cucolo. La Groppelli ha così esordito: “Questo qui non è un rapporto amoroso, questo è un rapporto tra madre e figlio. Tu sei lì che lo bacchetti: "Non hai parlato", "Chiedi scusa davanti a tutta Italia", ma basta che chieda scusa a te. Sono nove anni che convivete e tu gli fai da cameriera e da badante”.

Cosa è successo davvero con Marco Cuculo?



"Con Marco è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso"



Lory Del Santo si racconta a #Mattino5

Lory Del Santo è andata su tutte le furie: “Badante la fai tu a tuo marito. Modera le parole. Non è un complimento. Adesso basta. Io sono una persona buona e anche all'isola ho sofferto tanti attacchi falsi e maleducati. Badante sei tu”.

"Io e Marco dobbiamo ancora chiarire"



A #Mattino5 Lory Del Santo racconta il suo incontro con Marco Cuculo dopo l'#Isola

Piccata la risposta della compagna di Sallusti: “Questa non è una falsità Lory, sei un po' nervosetta. Badante è un complimento. Badante o babysitter, allora mettila giù come babysitter se preferisci. Capisco che sono tre mesi che non mangi, però io sono stata educata con te. Sei tu che mi stai aggredendo, io sono stata gentile". Lory Del Santo ha tagliato corto: "Un uomo a trent'anni non ha bisogno della babysitter”.