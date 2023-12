Mondadori cede la concessionaria pubblicitaria Mediamond a Publitalia 80

Mondadori, ceduto il restante 50% di Mediamond a Publitalia 80

Arnoldo Mondadori Editore comunica la cessione Publitalia 80 dell’intera partecipazione nella concessionaria pubblicitaria Mediamond, pari al 50% del capitale sociale, detenuta dalla propria controllata Direct Channel.

Come scrive Primaonline, tale operazione avrà effetto dal 1° gennaio 2024 e consentirà a Publitalia ’80, già titolare del 50% di Mediamond, di incrementare al 100% la propria partecipazione. Il prezzo della transazione è stato definito sulla base del valore pro-quota del patrimonio netto al 31.12.2023, che è atteso essere pari a 1,4 milioni di euro e corrispondente al valore di carico della partecipazione, con conseguenti effetti contabili neutri rispetto al bilancio consolidato del Gruppo Mondadori.

La cessione della partecipazione – spiega una nota – è coerente con la strategia già annunciata dal Gruppo Mondadori di focalizzazione sul settore dei libri e di graduale alleggerimento della presenza nelle aree di business non più centrali e, in particolare, in quelle più fortemente correlate ai ricavi di natura pubblicitaria.

Come riporta Primaonline, tutti i brand digitali – da Giallozafferano a Mypersonaltrainer, a The Wom, e Studenti.it – continueranno a essere seguiti da Mediamond.