"Chiara Ferragni distrutta, non esce più di casa". Ecco come sta l'influencer

La critica di moda Mariella Milani: "Ho parlato con un amico di Ferragni, ecco come sta"

Tutti parlano dello scandalo dei pandoro che l’hanno travolta, ma nessuno si chiede: “Come sta Chiara Ferragni”. Ebbene, non benissimo secondo quanto rivela l’ex caporedattrice della direzione del Tg2 e critica di moda Mariella Milani.

“Chiara Ferragni è distrutta, ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni. Secondo me in questo bene fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d'immagine che ha avuto è enorme. Ieri la notizia del pandoro è finita anche sulla Bbc e sul New York Post perciò ormai ha fatto il giro del mondo. Chissà se cadranno delle teste”.

Queste, per ora, le indiscrezioni che trapelano sullo stato dell’influencer dopo che l'Antitrust ha imposto una sanzione da 1 milione di euro alle società della Ferragni e da 420 mila euro alla Balocco per pratiche commerciali scorrette. E sul video di scuse fatto dall'influencer che ha creato ulteriori polemiche la Milani all'Adnkronos commenta: “Anche lì la Ferragni ha fatto un altro errore madornale indossando una tuta che costa 600 euro che sul sito della Laneaus, l'azienda che la produce, è andato già sold out”.

La giornalista che da tempo ha aperto un suo profilo Instagram dove si è reinventata riportando sulla piattaforma digitale il format del telegiornale e che in due anni ha raggiunto ben 117mila follower, racconta che solo ieri ne ha persi ben 700 in una sola notte perché “la gente ha frainteso il mio post sulla Ferragni e ha pensato che volessi difenderla - racconta - quello che è accaduto però è molto interessante ed è indicativo di come l'immagine di Chiara si sia offuscata”.